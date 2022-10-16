أجرى بنك الخليج يوم الخميس الماضي سحب حساب الدانة ربع السنوي الثالث لهذا العام، وأعلن عن فوز سعود سعد محمد الخراز بجائزة 100 ألف دينار، وجرى السحب في مبنى بنك الخليج بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من شركة إرنست آند يونغ Ernst & Young.



وحول هذا السحب، قال محمد القطان، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج: نبارك لعميل حساب الدانة المحظوظ، سعود الخراز، فوزه بجائزة الـ 100 ألف دينار، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة عملائنا للادخار في حساب الدانة الذي يمكنهم فتحه والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق تطبيق بنك الخليج، أو زيارة أحد فروعنا المنتشرة في أنحاء البلاد. فلا تزال هناك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى لهذا العام وهي 1.5 مليون دينار.



وحساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب. فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار كويتي لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.