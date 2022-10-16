مازن حوا: الجوائز الجديدة تعكس التزامنا بتطوير مشاريع محورها بناء مجتمعات أكثر ترابطاً

نهدف لنكون أحد المحركات التنموية الرئيسة للاقتصاد الكويتي.. وخلق فرص استثمارية جيدة

مشاري المحيلان: نحرص على المشاركة بالجوائز الريادية لتعزز قيم الإبداع والابتكار والتنافسية

«العقارات المتحدة» مشهورة منذ سبعينيات القرن الماضي بتنفيذ مشاريع عقارية متميزة



أعلنت شركة العقارات المتحدة عن فوزها بجوائز «الأفضل في الكويت» في ثماني فئات ضمن جوائز العقارات العربية لعام 2022-2023 عن مشروع «ضاحية حصة»، وتم الكشف عن مستوى هذه الجوائز في العروض التقديمية والإعلانات الرسمية يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، خلال حفل توزيع جوائز العقارات الدولية الذي أقيم في منتجع الحبتور جراند، بإمارة دبي.



وكانت لجنة جوائز العقارات العربية، وهي هيئة تابعة لمنظمة جوائز العقارات الدولية «تأسست قبل نحو تسعة وعشرين عاما»، قد منحت مشروع شركة العقارات المتحدة «ضاحية حصة» جائزتين «أفضل تصميم معماري متعدد الاستخدامات» و«أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات» على مستوى الكويت.



كما منحت «بيوت حصة» و«أبراج حصة» جائزة «أفضل شقق سكنية» على التوالي. واستمر سيل التكريمات عقب ذلك حيث تم منح «حصة بلازا» جائزة «أفضل مشروع في قطاع الترفيه» إلى جانب حصول «مكاتب حصة» على جائزة «أفضل تطوير عمراني للمباني التجارية».



كما حصل «مركز حصة» على جائزة «أفضل مشروع في قطاع التجزئة» بالإضافة إلى ذلك، وتقديرا لسعي العلامة التجارية لضمان تجربة رقمية متميزة، فقد حصل الموقع الرسمي لمشروع «ضاحية حصة» www.hessah.com على جائزة «أفضل موقع إلكتروني لمطور عقاري» على مستوى الكويت.



وتمت ترقية سبع جوائز من بين الفئات الثمانية التي فازت بها العقارات المتحدة إلى فئة 5 نجوم، من بينها جائزة «أفضل تصميم معماري متعدد الاستخدامات» و«أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات» لمشروع «ضاحية حصة»، وجائزة «أفضل تطوير عمراني للمباني التجارية» لـ «مكاتب حصة».



كما تمت ترقية كل من جائزة «أفضل مشروع في قطاع الترفيه» لـ «حصة بلازا» وجائزة «أفضل مشروع في قطاع التجزئة» لـ «مركز حصة» وجائزة «أفضل شقق سكنية» لـ «بيوت حصة» و«أفضل موقع إلكتروني لمطور عقاري» للموقع الرسمي لمشروع «ضاحية حصة». كما تم ترشيح آخر 6 جوائز من هذه القائمة للمنافسة إقليميا لجوائز «الأفضل إقليميا»، حيث سيقام الحفل في لندن في فبراير 2023.



وتركز جوائز العقارات العربية، التي تقوم عليها لجنة مستقلة تضم أكثر من 80 خبيرا في هذه الصناعة، على التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة وتغطي 48 فئة سكنية وتجارية مختلفة.



وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها شركة العقارات المتحدة هذا الانجاز في حفل توزيع جوائز العقارات العربية، فقد نالت الشركة في العام الماضي 2021 جائزتي «أفضل هندسة معمارية لعمارة سكنية شاهقة الارتفاع» و«أفضل مشروع تطوير سكني شاهق الارتفاع» لأبراج حصة، وحصلت «بيوت حصة» على جائزة «أفضل هندسة معمارية لسكن متعدد»، بالإضافة إلى نيلها جوائز لمنتجع سانت ريجيس مراكش ومنتجع أسوفيد في المغرب.



وقد صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا، قائلا: «يسعدنا حصولنا على 8 جوائز مرموقة أخرى هذا العام نتيجة لاستيفائنا جميع المقومات المطلوبة منها جماليات التصميم وجودة المشروع، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح التزامنا بتطوير مشاريع محورها بناء مجتمعات أكثر ترابطا، تلبية لتطلعات العملاء وارتقاء بأسلوب الحياة لأفراد المجتمع».



وأضاف حوا، قائلا: «تتمثل رؤيتنا بأن نكون أحد المحركات التنموية الرئيسة للاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال طرح مشاريع تمهد الطريق لآفاق نمط حياة أعلى جودة، فضلا عن خلق فرص استثمارية تصب في مصلحة المساهمين».



وأوضح المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة، م.مشاري المحيلان، خلال العرض التقديمي الذي ألقاه في الحفل، قائلا: «لطالما عرفت شركة العقارات المتحدة ومنذ فترة السبعينيات بمشاريعها المتميزة، وها هي الشركة تكمل مسيرة نجاحها اليوم بالفوز بعدد من الجوائز المرموقة. نحرص دائما على المشاركة في الجوائز الريادية التي تعزز قيم الابداع والابتكار والتنافسية في تطوير مشاريع تتوافق مع أهداف رؤية الكويت لعام 2035 كويت جديدة».