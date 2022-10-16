انطلاقاً من التزامه بمواصلة تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي تتواصل للعام الثالث على التوالي، وذلك عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي من خلال كل منصات التواصل الاجتماعية وجميع قنوات البنك الإلكترونية، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.



وينشر الوطني وبصورة مستمرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنواته الإلكترونية مواد تثقيفية ومحتوى توعويا بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء، إضافة إلى مقاطع فيديو للتوعية من أساليب الاحتيال المختلفة ومخاطر غسيل الأموال على الاقتصاد والتعامل بالعملات الافتراضية والاستثمار في الأصول الافتراضية وما قد تلحقه من خسائر فادحة بالمتعاملين بها.



ويحرص «الوطني» على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال والطرق التي يتبعها المحتالون، سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية، حيث نشر البنك عبر قنواته الإلكترونية في مواقع التواصل فيديو توعويا يحذر من الضغط على إعلانات مجهولة المصدر مثل التي تعد بالفوز بأرباح وعوائد مغرية.



كما كثف البنك من مخاطر تحميل ما يعرف بتطبيقات التحكم عن بعد بالأجهزة الشخصية أو الموبايل وضرورة تجنب إعطاء الصلاحيات للغير لتجنب سرقة المعلومات الشخصية وكذلك الحذر من الطرق الكثير التي يستخدمها المحتالون لخداع الأشخاص بهدف مشاركة البيانات السرية أو رمز «OTP».



كما يحرص البنك على مشاركة الرسائل النصية والمصورة عبر قنواته الإلكترونية وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد، والتي تؤكدا دائما أن البنك لن يطلب أي معلومات شخصية تتعلق بالحسابات المصرفية للعملاء عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو الروابط مجهولة المصدر، وما ذلك إلى محاولات احتيال من مصادر خارجية تهدف إلى الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.



ويسخر «الوطني» كل إمكاناته للتواصل مع العملاء عبر جميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء، وتوجيه المجتمع نحو الاستغلال الأمثل للثورة التقنية في معاملات مصرفية آمنة وسهلة.



ويعد «الوطني» داعم وشريك رئيسي لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.