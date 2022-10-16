ناهد إمام



واصلت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي د.رانيا المشاط، اجتماعاتها الثنائية المكثفة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي 2022 في واشنطن، وذلك لبحث تعزيز جهود التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية، والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.



كما تعمل المشاط على الترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، فضلا عن بحث آخر استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال فعاليات «يوم التمويل» في مؤتمر المناخ، وذلك بمشاركة السفير المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي هشام سيف الدين، ووزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية د.محمد عبدالجواد.



وعقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاء مع المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت بدر السعد، لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، ومناقشة مبادرات تمويل المناخ التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي، لاسيما المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.



كما عقدت المشاط لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، حيث تم خلال اللقاء مناقشة محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك، لاسيما فيما يتعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ، وكذلك السياسات والبرامج الإصلاحية التي تعمل مصر على تنفيذها، وجهود التعاون الإنمائي المشترك.



وفي السياق نفسه، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرج، بحضور المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك مارينا ويس، حيث المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك.