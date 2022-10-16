عادت أكثر من 800 عائلة إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وذلك بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب، وتأمين الخدمات الأساسية، وتم استقبال العائدين باحتفال رسمي وشعبي في مركز استقبال المواطنين الذي تم افتتاحه لهذه الغاية.

وقال ثائر سلهب محافظ إدلب بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»: إنه تم البدء باستقبال طلبات العودة للمواطنين، وتم تجهيز مركز يضم غرفة للنافذة الواحدة لاستقبال طلبات العوائل، والبيانات اللازمة للحصول على الموافقة الفورية بالعودة، مشيرا إلى أن هذه البيانات ضرورية لتأمين الخدمات الأساسية لهذه العوائل.

وأضاف سلهب: إنه تم البدء بإزالة الأنقاض من داخل شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وهناك ورش متخصصة مجهزة بشاحنات وجرافات تقوم بالعمل كما تم تكليف مديريات إدلب لدراسة واقع تأمين الخدمات الأساسية للعائدين من مياه شرب وكهرباء وأفران ومدارس وغيرها بما يتناسب مع مساعدة الأهالي على الاستقرار داخل المدينة.

وقال المواطن محمد الحسين البدور: قدمت من محافظة حماة مع أفراد أسرتي البالغ عددهم 5 ونحن غائبون عن هذه المدينة منذ أكثر من 8 سنوات بعد تهجيرنا من قبل التنظيمات الإرهابية، وأشعر اليوم بسعادة كبيرة لرؤية منزلي.