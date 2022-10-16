باتت المواجهات بين مان سيتي وليڤربول منتظرة منذ أن تولى الإسباني بيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب تدريب الفريقين تواليا، لكن لقاء اليوم بينهما على ملعب «أنفيلد» ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قد يعني نهاية آمال «الريدز» بإحراز اللقب مبكرا.

سيطر الفريقان على اللقب في السنوات الخمس الأخيرة وتوج «السيتي» في أربع منها، بينها عندما نجح في التفوق على ليڤربول مرتين بفارق نقطة واحدة للظفر به موسم 2018-2019 والموسم الماضي. بيد أن فوز ليڤربول في مباراتين من أصل 8 هذا الموسم جعله يتخلف بفارق 14 نقطة عن ارسنال المتصدر و13 عن وصيفه مان سيتي.

في المقابل، فإن «السيتي» يسجل معدلا مقداره 4 أهداف في المباراة الواحدة، وقد ساهم قدوم العملاق النرويجي ايرلينغ هالاند الى صفوفه من بوروسيا دورتموند الألماني الى رفعه الى مستوى أعلى. وأراح غوارديولا هدافه النرويجي خلال المباراة ضد كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكنه بلغ ثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين.

وسجل هالاند 20 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم، بينها 15 في الدوري وفشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط.

بيد أن «السيتي» لا يملك سجلا جيدا على ملعب «انفيلد» حيث حقق فوزا وحيدا منذ عام 2003 كان في فبراير عام 2021 عندما خاض المباراة من دون جمهور بسبب تداعيات ڤيروس كورونا.

في المقابل، يريد أرسنال استغلال أي تعثر لمان سيتي لكي يبتعد في الصدارة عندما يحل ضيفا على ليدز يونايتد.

وحقق أرسنال انطلاقة قوية بفوزه في 8 مباريات من اصل 9 ولم يخسر سوى واحدة كانت أمام مان يونايتد 1-3. وستكون المواجهة بين مان يونايتد وضيفه نيوكاسل على ملعب «اولد ترافورد» مقياسا لطموحات الفريقين.

ويريد تشلسي مواصلة صحوته بإشراف مدربه الجديد غراهام بوتر عندما يحل على استون ڤيلا الذي يعاني مدربه ونجم ليڤربول السابق سيتفن جيرارد من الضغوط. ويلعب اليوم كذلك ساوثمبتون مع وست هام.

وفي انطلاق المرحلة، فاز برينتفورد على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين سجلهما هدافه المتألق إيفان توني (27 و64 من ركلة جزاء).

ورفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف برايتون صاحب المركز السابع، والذي لم يحقق أي فوز تحت قيادة مدربه الجديد روبيرتو دي زيربي الذي تولى المهمة خلفا لغراهام بوتر الذي رحل لتدريب تشلسي.

وانتهت مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس بالتعادل السلبي على ملعب «كينغ باور»، ليصبح رصيد «الثعالب» 5 نقاط في المركز الـ 19 قبل الأخير، و«البالاس» 10 نقاط في المركز الـ 13.

وفاز توتنهام على إيفرتون ٢-٠، وحقق ولڤرهامبتون فوزا مهما على نوتنغهام فورست 1-0، وتعادل فولام مع بورنموث 2-2.