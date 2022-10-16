اختتمت طيران الجزيرة بطولة Jazeera Premier Cup لكرة القدم التي شارك فيها 26 وكيل سفر من الكويت حيث تباروا على مدار يومين في المباريات التي أقيمت في بوليفارد السالمية.



وقال متحدثا باسم طيران الجزيرة معلقا عن البطولة إنها هدفت إلى جمع شركاء الشركة من وكلاء السفر في حدث عائلي تتخلله الروح الرياضة وتشجع التفاعل الودود بعيدا عن التعامل المهني الذي اعتدنا عليه.



وشملت البطولة 13 مباراة، وفازت في المركز الأولى شركة خدمات الطيران «ناس» وحل ثانيا وكيل السفر Alhind.com.

وكانت متواجدا في البطولة كابتن زاك الذي رحب بالضيوف طوال المباريات بينما كان الطعام والمرطبات من تقديم الرعاة كوستا كوفي وبرغر كينغ وكوكا كولا.