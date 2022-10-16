تتجه الأنظار اليوم صوب مواجهة الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جرمان ومنافسه اللدود مرسيليا على ملعب «بارك دي برانس» ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا.

ويأمل سان جرمان في الخروج من دوامة التعادلات التي رافقته في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بينها اثنتان في دوري الابطال.

ويغيب عن صفوف سان جرمان قطب خط الدفاع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس بعد ايقافه لمباراتين اثر طرده في المباراة الاخيرة ضد رينس.

وقد يعود الى صفوفه نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يعاني من اصابة طفيفة في ربلة الساق.

في المقابل، يريد مرسيليا استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة على ارضه امام اجاكسيو 0-1 في الجولة الماضي وكانت الاولى له في الدوري.

ويلعب اليوم كذلك تولوز مع أنجيه، وأوكسير مع نيس، وتروا مع أجاكسيو، ورين مع ليون، ونانت مع بريست، وموناكو مع كليرمون فيران. وفي افتتاح المرحلة، فاز ليل على ستراسبورغ 3-0. وسجل أهداف ليل كل من جوناثان ديفيد (41 من ركلة جزاء و71) وريمي كابيلا (80).



إيطاليا



تركت بداية نابولي المذهلة للموسم الحالي، مشجعيه في حالة تساؤل حيال المدى الذي يمكن أن يذهب إليه فريقهم المتألق، بينما يستعد لزيارة بولونيا اليوم ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.



وسجل «أبناء الجنوب» 39 هدفا في 13 مباراة على أرضه وخارجها، 17 منها في 4 مباريات ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي بدت صعبة خلال إعلان القرعة في أغسطس الماضي.

وأي خطأ اليوم أمام بولونيا، سيجعل صدارة نابولي (23 نقطة) في مرمى نيران 4 فرق خلفه. ويلتقي اليوم إنتر مع ساليرنيتانا، ولاتسيو مع أودينيزي، وسبيتزيا مع كريمونيسي، ونابولي مع بولونيا، وهيلاس فيرونا مع ميلان.



ألمانيا



تأكد أمس غياب حارس المرمى مانويل نوير مجددا عن صفوف فريقه بايرن ميونخ عندما يستضيف فرايبورغ اليوم ضمن الدوري الألماني «البوندسليغا».



ولايزال نوير، قائد فريق بايرن ميونخ، يعاني من مشكلة في الكتف، وبالتالي سيواصل سفن أولريش حراسة مرمى الفريق البافاري صاحب المركز الثالث في «البوندسليغا» خلال المباراة أمام فرايبورغ صاحب المركز الثاني.



ويلتقي اليوم كذلك كولن مع اوغسبورغ، ويونيون برلين مع بوروسيا دورتموند.



وفي افتتاح المرحلة، قفز هوفنهايم للمركز الثالث مؤقتا بفوزه على مضيفه شالكه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبير سكوف (11 و59 من ركلتي جزاء) وموناس دابور (90+2).



وتعادل فولفسبورغ مع بروسيا مونشنغلادباخ 2-2، وفاز شتوتغارت على بوخوم 4-1، واينتراخت فرانكفورت على باير ليفركوزن 5-1، وماينز على فيردر بريمن 2-0.