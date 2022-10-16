القاهرة - سامي عبدالفتاح



نجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه الكبير على فلامبو البوروندي 5-1 أول من امس في إياب الدور 32 المؤهل للمجموعات بالمسابقة، وكان الأبيض قد فاز في مباراة الذهاب 1-0.



وسجل للزمالك أحمد السيد زيزو «هاتريك»، وإبراهيما نداي، وأسامة نبيه، ولفلامبو سجل اللاعب جاكوايا.



وتأهل إلى الدور نفسه صن داونز الجنوب أفريقي على حساب لاباس من جزر سيشل، وبترو أتلتيكو الأنغولي على حساب كيب تاون الجنوب أفريقي.



من جانب آخر، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن جدول الدوري سوف يتم الإعلان عنه كاملا غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 الجاري سينتهى في 30 يونيو المقبل.



وقال دياب خلال تصريحات تلفزيونية: سنخوض من 3 إلى 4 جولات خلال إقامة كاس العالم وهذه خطوة على الطريق الصحيح من أجل تصحيح مسار الكرة المصرية، وهناك تنسيق دائم بين الرابطة ولجنة الحكام واتحاد الكرة وكلنا ثقة في الحكم المصري وهدفنا تطوير التحكيم».