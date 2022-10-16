عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة مددت فترة فريق عمل ضابط اتصال مع فريق المراقبين البيئيين لمدة 3 أشهر برئاسة 7 أعضاء من الوزارة.



وأضافت المصادر أن هذا الفريق يختص بتسهيل الأعمال المطلوبة من المراقبين البيئيين، بما يخص وزارة الأشغال دون الإخلال باختصاصات الوزارة، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة بما يخص القانون البيئي ومتطلباته والتأكد من وجود جميع الاعتمادات الخاصة بالقانون البيئي لتزويدها للمراقب في حال الطلب.



وأضافت أن من اختصاصات الفريق تمثيل الوزارة بما يخص القانون البيئي والعمل على إيضاح وتسهيل أعمال المراقبين البيئيين لقطاعات الوزارة وإداراتها حسب متطلبات القانون البيئي والتحقق من صحة المعلومات البيئية التي تقدمها الإدارات بما يخص القانون البيئي قبل تزويدها للمراقبين البيئيين ورفع تقرير شهري بالإنجازات والمعوقات ان وجدت بما يخص المتطلبات ومدى التزام الجهات داخل الوزارة بما يخص القانون البيئي وطلبات المراقبين وإخطار وكيل الوزارة بالنواقص والأخطاء البيئية ان وجدت من قبل قطاعات وإدارات الوزارة بصفة مستعجلة للحد منها، وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقريرا دوريا شهريا عن اعمال الفريق، محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز.