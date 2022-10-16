أشاد سفيرنا لدى بلغاريا غازي الفضلي بعمق العلاقات الكويتية - البلغارية ووصفها ب «العريقة والتاريخية».



جاء ذلك في بيان خاص أصدرته السفارة الكويتية في بلغاريا لـ «كونا» اليوم الجمعة إذ أكد السفير الفضلي متانة العلاقات بين البلدين.



وأوضح أن البلدين سيحتفلان قريبا بمضي 60 عاما على العلاقات المتبادلة معربا عن الأمل بأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والازدهار.



وكان السفير الفضلي قد قدم أمس الخميس أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف.



وقالت سفارة الكويت لدى بلغاريا إن السفير الفضلي نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس البلغاري، فيما تم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.