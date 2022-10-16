بيروت - ناجي شربل



سيخوض منتخب لبنان لكرة السلة مباراتيه المقررتين في بيروت أمام نيوزيلندا والهند في 10 نوفمبر المقبل و13 منه على التوالي، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.



وبدأت ورشة كبرى لإعادة تأهيل القاعة ومرافقها لاحتضان المباراتين، ويتولاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر، وبإشراف ومتابعة من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي وأعضاء الاتحاد، وبمواكبة من رئيس مجلس ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية رئيس مجلس إدارة المنشآت العامة الرياضية رياض الشيخة.



وقال الحلبي لـ «الأنباء» إن الاتحاد حريص على تأمين قاعة ثانية تحظى بمواصفات الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا». ورفض التطرق الى ما أثير عن خلافات مع ايلي بعينو رئيس بلدية زوق مكايل التي تتولى ادارة مجمع نهاد نوفل.



وتحدث الحلبي عن تأمين مساحات في محيط القاعة للعائلات التي تحضر لمواكبة مباريات المنتخب، وتأمين أماكن عدة لتأمين الطعام وتقديم برامج ألعاب بالأطفال من وحي كرة السلة.



وكانت النائبة ندى البستاني انتقدت في تغريدة لها رئيس بلدية الزوق ايلي بعينو، وهو رئيس سابق لنادي التضامن الزوق الذي وصل في عهده الى نهائي بطولة لبنان ثلاث مرات اواخر تسعينيات القرن الماضي.



وجاء في تغريدة بستاني: «بدل ما نشتغل كلنا سوا لإنماء كسروان، رئيس بلدية زوق مكايل حرم المنطقة من استضافة منتخب لبنان وزاد شروط تعجيزية ورح يلعبوا بالمدينة الرياضية بدل ملعب نهاد نوفل. هيك قرار أضر بالمنتخب وبإنعاش وإنماء المنطقة اقتصاديا. ضروري نوقف كلنا بوجه هيك قرار كيدي يؤثر على اقتصاد كسروان!».



وسبق لقاعة بيار الجميل احتضان أحداث سلوية كبرى بينها مباراة استعراضية لفريق هارلم غلوب تراتورز الأميركي مع اربعة فرق لبنانية، الى مباريات لمنتخب لبنان شارك فيها نجم الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين «ان بي آي» اللبناني روني صيقلي، وبطولة العرب للمنتخبات التي حل فيها لبنان وصيفا لمصر وغيرها من أحداث.



في حين اعتمدت ارض مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل بكسروان (شمال بيروت) ارضا لمباريات المنتخب، منذ تأهيلها لاستضافة لبنان بطولة كأس آسيا في أغسطس 2017.



وكان منتخب لبنان ضمن تأهله رسميا لبطولة العالم في وقت سابق، للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2002 في انديانابوليس بالولايات المتحدة الأميركية، و2006 باليابان، و2010 في تركيا.