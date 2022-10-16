الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على خوض العنابي مباراة ودية أمام منتخب هندوراس في 27 أكتوبر الجاري، ضمن تحضيراته لكأس العالم قطر 2022، وستقام المباراة في مدينة ماربيا الإسبانية على هامش معسكر المنتخب القطري.



وسبق لمنتخب قطر أن واجه هندوراس في بطولة كأس الذهبية (كونكاكاف) التي أقيمت في أميركا العام الماضي، واستطاع المنتخب القطري تحقيق الفوز بهدفين نظيفين.



هذا، ويترقب الاتحاد القطري قرعة النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما التي ستنطلق في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل، حيث تسحب القرعة في 20 أكتوبر الجاري بمقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمان.



وكان اتحاد غرب آسيا قرر تقديم موعد البطولة، بدلا من موعدها السابق من 3 إلى 18 نوفمبر، وذلك بعد اعتذار الاتحادين العراقي واليمني عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا ليتقلص عدد المنتخبات المشاركة إلى سبعة، هي: الكويت، قطر، سورية، سلطنة عُمان، لبنان والبحرين، السعودية (المستضيف) الأمر الذي استوجب إجراء تعديلات على نظام البطولة.



وأوضح الاتحاد أنه سيتم بمقتضى هذا التعديل توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين بواقع 4 منتخبات في المجموعة الأولى، و3 منتخبات في المجموعة الثانية، حيث ستلعب المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.