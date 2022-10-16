سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن شخص مجهول سلب وافدا افغانيا مبلغا من المال، وذلك بعد ان قام الجاني بضرب المجني عليه وأجبره على أن يصعد الى مركبته بزعم انه من رجال المباحث، فيما وجه وكيل النائب العام بتسجيل القضية باعتبارها سلبا بالقوة وبتصنيف جنايات وأرفق في ملف القضية تقريرا طبيا يعزز إفادات الوافد .



وبحسب مصدر أمني واستنادا الى تفاصيل القضية، فإن وافدا افغانيا من مواليد 1978 ويدعى «ح.تور» تقدم الى مخفر شمال غرب الصليبخات وابلغ عن تعرضه للسلب بالقوة وانتحال صفة مباحث.



واضاف المبلغ انه وخلال سيره على الاقدام بمنطقة الصليبخات، وقفت الى جواره مركبة وادعى صاحبها انه من رجال المباحث وامره ان يصعد الى المركبة، وعندما صعد طلب منه حافظة نقوده لتفتيشها بزعم انه يتعاطى مخدرات، ومن ثم سلب من داخلها 420 دينارا.