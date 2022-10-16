علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن أزمة تذاكر سفر الوافدين المخالفين، الذين صدرت بحقهم أحكام وقرارات بالإبعاد عن البلاد، باتت في طريقها إلى الحل، إذ وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لوزارة الداخلية على طرح مناقصة تذاكر سفر المبعدين عن البلاد.

وتفصيليا، وافق جهاز المناقصات العامة على طلب «الداخلية» بطرح المناقصة رقم (4/2021/2022) الخاصة بإصدار تذاكر سفر منتظري الإبعاد للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية (إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت).

من جهة ثانية، قالت المصادر ان وزارة الداخلية تسعى إلى شراء واستجلاب أدوات شخصية للدفاع عن النفس وتحديدا رذاذ الفلفل وصواعق كهربائية، وطلبت الإدارة العامة للإمداد والتموين طرح ممارسة لصالح قطاع شؤون الأمن العام تختص بتوريد وضمان سبراي غاز (فلفل يدوي) بالإضافة إلى عصي كهربائية لقطاع الأمن العام.