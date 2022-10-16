كرمت إدارة الشؤون التعليمية بجمعية المنابر القرآنية كوكبة من طلبة الحلقات القرآنية في الدورة الصيفية بمسجد خلاد بن سويد شمال غرب الصليبخات برعاية وحضور مدير عام الجمعية بدر الفيلكاوي وامام المسجد الشيخ د . محمد البراك الذي أشاد بجهود الجمعية في رعاية الأبناء وتوفير المحاضن القرآنية لهم بإشراف كوادر متميزة من المحفظين والمشايخ الذين يشرفون على الحلقات .



و قد شهد الحفل تلاوات متميزة من ابناء الحلقة على اختلاف اعمارهم، وفي نهاية الحفل قام مسؤول الشؤون التعليمية بالجمعية أحمد الشيحة ود. محمد البراك بتكريم طلبة حلقات المسجد وتوزيع مكافآت التكريم والهدايا التشجيعية عليهم .



يذكر أن لجمعية المنابر 46 حلقة قرآنية يدرس بها أكثر من 684 طالباوطالبة بجانب الكثير من المشاريع القرآنية لفئات الصم والبكم والمكفوفين ومشروع تصحيح سورة الفاتحة ومجالس السماع، وغيرها من المشاريع القرآنية الهادفة.