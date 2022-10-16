أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش للمـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه ، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18 و 19 اكتوبر 2022 من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور إمتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع .