عاطف رمضان

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف احمد الهداب، عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2004 وما قبل، مشيرا الى ان ذلك ترجمة لتوصيات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة التوزيعات الاسكانية.

وأضاف الهداب في بيان صحافي، ان المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2004 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق "سهل" الحكومي او زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 مساء (مركز القرين- الافنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء) او المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء ابتداءً من يوم الاحد الموافق 23 اكتوبر 2022 .

واكد الهداب بتواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال اوقات الدوام الرسميمن 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.