عبدالعزيز الفضلي

أوقف مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد العجمي، المعلمة الوافدة المتهمةبقص جزء من شعر طالبة في إحدى مدارسها بنهاية دوام يوم الخميس الماضي .

وقال العجمي في تصريح خاص لـ"الأنباء"، انه تم اتخاذ قرار بإيقاف المعلمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، منوهاً إلى أنه تم إبلاغ الإدارة المدرسية بذلك .

وأضاف إلى ان الشؤون القانونية أجرت تحقيقا مع المعلمة لمعرفة الأسباب التي دعتها الى قص شعر الطالبة، مشيراً الى انه فور الانتهاء من التحقيق وعلى إثر ما خلص اليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المعلمة .

واكد على انه يرفض مثل هذه التصرفات بحق ابنائنا الطلبة ولن يسمح بمساسهم ،مشدداً على انه يجب الالتزام بالنظم واللوائح وعدم التطاول على الطلبة بأية طريقة كانت .

وذكر العجمي ان وكيل التعليم العام اسامة السلطان، قام بزيارة الى المدرسة واطلع على سير العمل فيها، ومن ثم تفقد المنطقة التعليمية، موضحاً ان مصلحة وسلامة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار .

وعلى صعيد متصل كشف مصدر تربوي مطلع ل "الأنباء"، انه سيتم إنهاء خدمات المعلمة الوافدة خلال الاسبوع الجاري، لافتةً الى ان مدير المنطقة سيرفع تقريرا بذلك الى وكيل التعليم العام بعد ان أثبتت في التحقيقات الأولية إدانة المعلمة .