حذر خبراء في مجال التقنیة، من نسخة مزيفة من تطبیق التواصل الفوري "واتساب"، مطالبین بحذفه من ھواتف المستخدمین على الفور.

ويُمكِّن التطبیق المزيف قراصنة الإنترنت من ممارسة أنشطة خبیثة على الھواتف وسرقة البیانات.

ورغم تكرر وجود نسخ مزيفة من تطبیق واتساب الشھیر الذي يتجاوز عدد مستخدمیه 2 ملیار شخص، إلا أن الخبراء أكدوا أن التطبیق المزيف الأخیر يتمیز ببراعة نادرة، حیث يعمل بشكل مطابق تماماً للآلیة التي يعمل بھا التطبیق الأصلي، ويطلب الموافقات اللازمة لإنشاء الحساب، بما في ذلك الرسالة القصیرة "إس إم إس".

ولفت الخبراء إلى أن الأمر الأكثر خطورة ھو أن مشغلي ھذا التطبیق أطلقوا حملة ترويج له على تطبیقات للتواصل، كما أن التطبیق يتیح للمستخدم التحكم في واجھته، وحظر مستخدمین آخرين ودعوة غیرھم لتحمیله على أجھزتھم.

وأشاروا إلى أنه يمكن اكتشاف النسخة المزيفة بقلیل من التدقیق، إذ إنھا تحمل اسم "YoWhatsapp "وھذا الاسم يختلف عن الاسم الأصلي " Whatsapp."

وتتمثل الخطورة في "واتساب المزيف"، كونه يتیح للمخترقین إجراء سلسلة من الأعمال الخبیثة دون علم المستخدم وموافقته، بما في ذلك النفاذ إلى المحادثات الخاصة به على تطبیق

"واتساب الحقیقي" وسرقة بیانات الھوية وغیرھا.

وطالب الخبراء المستخدمین بتحمیل التطبیق من مصادره الرسمیة وھي متاجر "غوغل بلاي" و"أبل ستور"، وألا يتم نقر الإعلانات التي تُظھر التطبیق المزيف في بعض منصات التواصل

لتحمیله من ھناك.