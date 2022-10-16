قام اليوم أعضاء كل من الجمعية الصيدلية الكويتية ولجنة القطاع الخاص بلقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، للاطلاع على توجه وزارة التجارة فيما يتعلق بقطاع الصيدليات الأهلية وتنظيم عملها.

وكان اللقاء مثمرا وشفافا، حيث تم التأكيد على حرص الوزارة على تمكين الصيدلي الكويتي بكل ما يلزمه من أدوات وإجراءات في سبيل إدارته لصيدليته الخاصة وممارسته لعمله في القطاع الخاص.

كما لمسنا اهتمام وزارة التجارة وسعيها في دعم توطين الصناعات الدوائية بغية تحقيق الأمن الدوائي في الكويت.

وقد أوضح الوكيل حرص الوزارة على ضبط كافة الممارسات وتطبيق القانون، خاصة على الصيدليات المخالفة لقوانين وزارة التجارة، وضمن تعاون بنّاء مع السادة أعضاء اللجنة الرباعية.

كما تم التشديد على ضرورة منع الممارسات التي يتم من خلالها احتكار الدواء وضرورة أن يكون الدواء متوافرا في متناول المريض والمستهلك عموما مع أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.

وتطرقت الجمعية الصيدلية الكويتية لضرورة فتح نشاط المكاتب العلمية للشركات العالمية وإنشاء الكيان القانوني المناسب لها، حيث أبدت وزارة التجارة دعمها لهذا الشأن وأنهم بانتظار توصيات اللجان المعنية والمخاطبات الرسمية من قبل وزارة الصحة الموقرة.