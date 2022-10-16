تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر حركة بدت غريبة للبعض، عندما زحف دب أبيض اللون فوق مياه متجمدة، وحصد فيديو الدب القطبي ملايين المشاهدات.

ومدة الفيديو هي 14 ثانية فقط، ويبدأ عندما يلقي الدب بنفسه بهدوء متمددا فوق المياه المتجمدة ثم يشرع بالزحف، ويواصل الأمر إلى أن وصل إلى الضفة المقابلة للمياه المتجمدة، حيث وقف على رجليه واستعاد حركته العادية.

وكتب حساب على "تويتر" في تفسير الفيديو أن "الدببة القطبية تعرف كيف تصبح مسطحة الشكل، حتى لا تشكل ضغطا على الجليد الرقيق".

وهذا يعني أن الدببة تستطيع تلافي تكسر الجليد بهذه الطريقة، فالمشي الطبيعي يؤدي إلى هذه النتيجة.

ولا يعرف متى صوّر الفيديو ولا أين، لكن البعض قال أنه صّور حديثا في القطب المتجمد الجنوبي.