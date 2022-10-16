لا تهاون في التعامل مع أي حادثة خارجة عن الضوابط التعليمية والتربوية بالمدارس

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية بيانا بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام معلمة في إحدى مدارس المرحلة الثانوية بسلوك غير تربوي تجاه طالبة بالصف العاشر ( قص جزء من شعر المتعلمة).



وأكدت الوزارة في بيانها، قيام الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان صباح اليوم، بزيارة الى المدرسة التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية والتي شهدت الواقعة للتأكد من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وأعلنت وزارة التربية عن إحالة الموضوع الى التحقيق، وفي حال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلمة وتطبيق اللوائح في هذا الشأن.



وشددت وزارة التربية حرصها في الحفاظ على سلامة جميع المتعلمين والمتعلمات، ولا تهاون في التعامل مع أي حادثة او واقعة خارجة عن الضوابط التعليمية والتربوية بالمدارس.