اختتم وفد كويتي تطوعي تابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية زيارة إغاثية إلى جمهورية باكستان، استمرت أسبوعًا، شارك خلالها في برنامج إغاثي عاجل لمساعدة متضرري الفيضانات بالتنسيق مع السفارة الكويتية في إسلام آباد ومكتب الهيئة وجمعيات محلية.

وقال رئيس وحدة المؤسسات وكبار المتبرعين في الهيئة الخيرية رئيس وفد المتطوعين جراح الزيد عقب عودة الوفد إلى البلاد أن الهيئة تمكنت من إنفاذ المرحلة الأولى من برنامجها الإغاثي الذي أسفر عن توزيع 2550 سلة غذائية لفائدة 15300 مستفيد في أقاليم خيبر باختون خوا وبلوشستان والسند، مشيرًا إلى أن السلة الواحدة احتوت على مواد غذائية أساسية ومستلزمات إعاشة ضرورية.

وأشار إلى أن الوفد الذي ترأسه خلال هذه المهمة الإنسانية ضم الناشطين فواز العنزي، قتادة الجميعان، خالد البخيت، حمد مشرف البذالي، موضحًا أن الفريق نجح في تمثيل دولة الكويت خير تمثيل من خلال تفقد أوضاع المتضررين، ونقل معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن إنفاذ برنامج الهيئة الخيرية للتدخلات الإغاثية.

وأوضح الزيد أن الزيارة حققت أهدافها الإنسانية بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في "إسلام آباد" وبالتنسيق الميداني مع مكتب الهيئة الخيرية وجمعيات محلية في باكستان، معربًا عن شكر وتقدير الهيئة الخيرية لجهود وزارة الخارجية في دعم الوفود الخيرية الكويتية ومساعدتها على إنجاح مهمتها الإغاثية.

وعبر أعضاء الوفد لدى وصولهم مطار الكويت، عن عميق تأثرهم بالمآسي الإنسانية التي خلفتها الفيضانات الكارثية التي اجتاحت باكستان، داعين أهل الخير إلى المسارعة لمد يد العون والمساعدة للمنكوبين من خلال دعم برامج الهيئة الخيرية للتدخلات الإنسانية في باكستان حتى يتمكن ضحايا الفيضانات من تجاوز أزمتهم.

يذكر أن الفيضانات التي ضربت جنوب وشمال غرب باكستان في الأشهر القليلة الماضية، قد خلفت دمارًا واسعًا طال ما يقارب ثلث مساحة باكستان، وأدى إلى مقتل الآلاف، وتشريد ما يزيد على 30 مليون إنسان، ونفوق الماشية، وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير البنية التحتية من طرق جسور، وهدم للمباني السكنية.