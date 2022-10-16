سجلت سمكة "شمس المحيط" العملاقة التي اكتشفت العام الماضي بالقرب من جزر الأزور في البرتغال، رقمًا قياسيًا عالميًا، بوزن بلغ نحو ثلاثة أطنان، لتصبح أثقل سمكة على الإطلاق.

ونشرت محتويات الدراسة بشأن هذه السمكة حديثاً، رغم أن العثور عليها تم قبل نحو عام.

ووفقاً للدراسة، بلغ وزن السمكة أكثر من 2744 كيلوجرامًا، وطولها 3.6 متر في تفوق على صاحبة الرقم القياسي السابق، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان قد تم العثور على جثة السمكة تطفو على سطح مياه المحيط الأطلسي في 9 ديسمبر 2021.

وخضعت السمكة العملاقة للدراسة منذ ذلك الحين، بعدما تم نقلها إلى الشاطئ، إذ أجرى الباحثون تشريحًا لها مع تحليل محتويات معدتها وفحص عينات من الحمض النووي الخاصة بها.

وقال عالم الأحياء البحرية المؤلف الرئيسي للدراسة، خوسيه غوميز بيريرا، إن الصور التي تنشر للسمكة لا تكشف الحجم الهائل للوحش العملاق، حسب تعبيره.

ويعود الرقم القياسي العالمي السابق لأثقل سمكة عظمية في العالم، إلى سمكة شمس عملاقة أخرى تم العثور عليها قبالة سواحل اليابان في 1996، وكانت تزن حوالي 2300 كجم، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويعتقد البعض أن هذه السمكة يُطلق عليها سمكة الشمس بسبب شكل جسمها الدائري، إلا أن السبب وراء التسمية الحقيقية هو أن هذه السمكة تستلقي في ضوء الشمس على سطح المحيط.

ويعتقد العلماء أن هذه السمكة تعرض جسمها للشمس من أجل الحصول على الحرارة بعد الغوص في المياه الباردة المظلمة؛ بحثًا عن الطعام.