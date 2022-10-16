مريم بندق

صدر مرسوم بإعادة تشكيل الوزارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وفيما يلي التشكيل:

٭ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.

٭ الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ـ نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

٭ براك علي براك الشيتان ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

٭ د.بدر حامد يوسف الملا ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

٭ عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري ـ وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

٭ عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد ـ وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

٭ د.أحمد عدالوهاب أحمد العوضي ـ وزيرا للصحة.

٭ د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز ـ وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

٭ د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني ـ وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

٭ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ـ وزيرا للخارجية.

٭ عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد ـ وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

٭ عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل ـ وزير دولة لشؤون البلدية.

٭ الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ـ وزيرا للدفاع.

٭ عمار محمد عمار العجمي ـ وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

٭ مازن سعد علي الناهض ـ وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

٭ مي جاسم محمد البغلي ـ وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.