ينتهي المخرج البريطاني، أدريان شيرجولد، من تصوير مسلسل "روز وليلى" في نوفمبر المقبل، الذي تقوم ببطولته الفنانتين يسرا ونيللي كريم اللتين تجتمعان معا للمرة الأولى في بطولة مشتركة، لعرضه خارج السباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والتشويق والمغامرة حول محقّقتين مُستقلتين يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها، وخلال سير الأحداث، تجد المحققتين -اللتين تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة- نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقًا لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية.

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة يسرا، ونيللي كريم، وأحمد وفيق، وتيام قمر، وهشام عاشور، ومن تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد.