أظهرت دراسة نرويجية أجريت في جامعة "ويسترن " للعلوم التطبيعية فى النرويج، ارتباط الشعور بالوحدة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى .

كانت العديد من الأبحاث التى أجريت فى السابق قد أشارت إلى وجود صلة بين الإجهاد النفسى وخطر إصابة الإنسان بمرض السكر النوع الثانى ، حيث تعمل الوحدة على خلق ضائفة مزمنة وطويلة الأمد ، فى بعض الأحيان ، والتى قد تنشط إستجابة الجسم للتوتر الفسيولوجي، كذلك قد تلعب هذه الاستجابة دورا رئيسيا فى تطوير مرض السكر النوع الثانى من خلال آليات مثل مقاومة الأنسولين المؤقتة الناتجة عن المستويات المرتفعة من هرمون الإجهاد الكورتيزول.

وتتضمن هذه العملية - أيضا - تغييرات في تنظيم سلوك الأكل من قبل الدماغ؛ مما يؤدي إلى زيادة الشهية للكربوهيدات، وبالتالي ارتفاع مستويات السكر فى الدم .

ووجددت درساات سابقة ارتباطا بين الشعور بالوحدة والأكل غير الصحى ، بما فى ذلك زيادة إستهلاك المشروبات السكرية ، والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون .

وفي الدراسة الحالية استخدم الفريق البحثى تحليل بيانات أكثر من 24,000 شخص، من بين هؤلاء واصل 1,179 (بوايع 4,9%) الإصابة بمرض السكر النوع الثانى على مدار فترة الدراسة (1995 - 2019).. كان هؤلاء الأفراد الأكثر عرضة لأن يكونوا رجالا (بواقع 59 %) فى مقابل (44%) ممن لم يتعرضوا للإصابة بمرض السكر للسيدات.. كما بلغت متوسط أعمارهم أعلى من 48 عاما ، فى مقابل 44 عاما بين الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكر النوع الثانى .. كما كانوا أكثر عرضة للإقدام على الزواج (بواقع 73 %)، مقابل (68 %) ، حيث تم الإبلاغ عن الشعور بالوحدة من قبل 13% من المشاركين فى الدراسة.

وقد وجد الفريق البحثي النرويجي - في سياق دراستهم - أن مستويات الشعور بالوحدة أعلى بين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكر النوع الثانى بعد مرور 20 عاما .

هذا، وقد أظهر تحليل إضافي أن هذا الرابط لم يتغير بسبب وجود الاكتئاب أو الأرق في بداية النوم، أو الأرق بصورة عامة ، على الرغم من أن الفريق وجد دليلًا على وجود صلة بأرق الحفاظ على النوم.

لاحظ الباحثون أن الدعم الإجتماعي والتأثير والمشاركة قد يكون لهما آثار إيجابية على السلوكيات المعززة للصحة..على سبيل المثال، قد تؤثر المشورة والدعم من صديق على الخيارات المتعلقة بصحة الفرد ويكون لها تأثير إيجابي على نظامه الغذائي ومستوى نشاطه البدني ومشاعره العامة بالتوتر.

وخلصت الدراسة النرويجية إلى أن قلة الروابط الإجتماعية، ونقص هذة التأثيرات الإيجابية يمكن أن تجعل الأشخاص الذين يعانون من الوحدة أكثر عرضة للسلوكيات والعادات الغذائية التى تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى