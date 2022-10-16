أطلقت منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية خاصية جديدة باسم "لينك سبوت لايت" تتيح لمستخدمي حسابات المهنيين إضافة زر تفاعلي إلى صفحة بياناتهم الشخصية ترتبط بعنوان موقع إنترنت "يو.آر.إل" محدد. وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن هدف زر "لينك سبوت لايت" هو منح الشركات والمهنيين طريقة لدفع العملاء المحتملين إلى محتوى صفحاتهم وخدماتهم ومنتجاتهم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الزر الجديد يتيح لصاحب الحساب توجيه المستخدمين إلى إلقاء نظرة على قائمته والاستماع إلى مدوناته الصوتية وحجز المنتجات وغير ذلك. وتم توفير خاصية لينك سبوت لايت حاليا لمستخدمي حسابات المهنيين في الولايات المتحدة.

ويمكن لمستخدمي حسابات المهنيين اختيار إضافة أزرار تقول "استمع الان" و "شاهد مباشرة" و"شاهد الآن" و "بث حي" و "اقرأ الأن" و "عرض القائمة" و"حجز موعد" و"القيام بالحجز". وبمجرد اختيار زر، سيتمكن المستخدم من الدخول إلى عنوان يو.آر.إل المحدد. وبعد ذلك سيظهر الزر فوق قائمة مشاركات المستخدم.

وتم تصميم خيارات الزر لكي تعطي المبدعين طريقة مباشرة لترويج محتوياتهم، في الوقت الذي يعطي الشركات طريقة لجذب المزيد من العملاء.

وتقول منصة التواصل الاجتماعي إن قائمة الخيارات محدودة حاليا في ظل اختبار الخاصية الجديدة، مشيرة إلى أنها قد تفكر في توسيع القائمة وفقا لتقييم المستخدمين على الخاصية.