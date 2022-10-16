انطلق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثانية مساء السبت بمشاركة 49 فيلما قصيرا ضمن أربع مسابقات للأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، والأفلام البحرينية.

وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بسينما مجمع السيف التجاري بضاحية السيف الفيلم الروائي السعودي الطويل (كيان) للمخرج حكيم جمعة.

يرفع المهرجان الممتد حتى 19 أكتوبر تشرين الأول شعار "سينما لأجلك" وينظمه نادي البحرين للسينما تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وينظم المهرجان سلسلة من ورش تدريب المجانية في مجالات (كتابة السيناريو للمبتدئين) و(كيفية اختيار الممثلين) و(أهمية تجارب الأداء وخفاياها) و(حقوق الملكية الفكرية في السينما) و(التخطيط المالي لصناعة الأفلام).

ويُعرض على هامش الفعاليات فيلمان روسيان يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الثاني بالتعاون مع مؤسسة روسكينو الممثلة لمهرجان روسيا الدولي للأفلام.

كما يشمل برنامج العروض المصاحبة نحو 25 فيلما من مصر والسعودية والإمارات والأردن والسودان والمغرب وتونس والعراق وسوريا