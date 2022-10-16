هدأ بركان سترومبولي بإيطاليا مرة أخرى بعد أيام من نشاط عنيف أحيانا شهده البركان.

وأعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (آي إن جي في) أن تدفق الحمم البركانية على الجانب الشمالي من البركان لم يعد يغذي الصهارة البركانية التي كانت تتدفق من فوهة البركان.

وقال المعهد إن قذف المواد الملتهبة من فوهة البركان ما يزال مستمرا، ولكنها أقل بكثير من السابق.

كما أظهرت القياسات الزلزالية عدم وجود تطورات ملفتة بالبركان.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن طرق الصعود إلى البركان ما تزال مغلقة أمام السياح بدون اصطحاب دليل.

كانت ثورة البركان تجددت بقوة منذ نهاية الأسبوع الماضي وتسببت في مشهد طبيعي ملفت.

وتدفقت الحمم من فوهة البركان وارتفع الدخان الكثيف.

يعد البركان الذي يصل ارتفاعه إلى 930 مترا تقريبا في جزيرة تحمل نفس الاسم قبالة صقلية وكالابريا أحد أكثر البراكين نشاطا في أوروبا.