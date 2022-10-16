بعد أشهر من موافقة الدول على تخفيف قواعد الملكية الفكرية بالنسبة للقاحات فيروس كورونا، حثت رئيسة منظمة التجارة العالمية سويسرا على الموافقة على تنازل عن براءة اختراع لعلاج وتشخيص مرض كوفيد.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو تيمبس"، اقرت المدير العام للمنظمة، نجوزي أوكونجو-ايويالا، على أنه "ليس من السهل" للمفاوضين السويسريين الموافقة على الاتفاق الأول، في ضوء أهمية الصناعة لاقتصاد البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وتعد الصناعة الكيميائية والصيدلانية هي المصدر الرئيسي للدخل في سويسرا، حيث تساهم بنسبة حوالي 50% من الصادرات السنوية وتشكل5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان وزراء المنظمة قد وافقوا في حزيران/يونيو الماضي على التنازل عن براءة اختراع للقاحات، حيث قالت رئيسة المنظمة إن ذلك كان ضروريا لإنهاء "عدم المساواة غير المقبولة أخلاقيا" فيما يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا، بسبب معارضة من صناعة الأدوية.