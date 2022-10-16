يدخل محرك البحث على الإنترنت" نيفا NEEVA" السوق الأوروبية لمنافسة محرك البحث الأمريكي الأشهر جوجل بخدمة خالية من الإعلانات ومن تقنيات تتبع تصفح المستخدم للإنترنت كما هو الحال في جوجل.

يذكر أن موظفين سابقين في جوجل أسسا محرك البحث الجديد في ولاية كاليفورنيا عام .2019 ويستطيع المحرك إيجاد المعلومات التي يتم البحث عنها سواء على الإنترنت أو في الملفات الشخصية للمستخدمين مثل البريد الإلكتروني أو الوثائق الرقمية الأخرى.

وقال سريدار راماسوامي الشريك المؤسس لمحرك البحث الجديد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن نيفا لا يعرض إعلانات للمستخدمين ولا يجمع بياناتهم.

تولى راماسوامي إدارة الإعلانات في جوجل حتى عام .2017 وأسس راماسوامي المحرك الجديد إلى جانب فيفيك راجواناثان الذي كان نائبا لرئيس موقع بث الفيديوهات يوتيوب التابع لجوجل حيث كان مسؤولا عن الاستغلال التجاري للموقع.

وإلى جانب الخدمة الأساسية المجانية، يتيح نيفا نموذجا للشركات يتيح خدمة مدفوعة الاشتراك بتكلفة تعادل أقل من 3 يورو شهريا، ويتيح خدمات إضافية مثل مدير كلمة المروو أو خدمة بروتوكول الشبكة الافتراضية (في.بي.إن) للسماح بتصفح الإنترنت دون الكشف عن هوية المستخدم.

وحتى الآن لا يستطيع المستخدمون في أوروبا الوصول إلا للنسخة المجانية من محرك البحث.

وأسس المحرك نيفا مؤشر بحث خاص به يضم مليارات مواقع الإنترنت، حيث يتم عرض المواقع التي تقدم محتوى عالي الجودة أولا على صفحة نتائج البحث.

كما يسمح نيفا للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات التي يستخدمونها بشكل شخضي، مثل البريد الإلكتروني ودروب بوكس وسلاك وفيجما وغيرها. كما يتيح لهم البحث داخل مستنداتهم.

واستطاع نيفا التوسع في السوق الأوروبية بفضل الجولة الثانية من جمع التمويلات له في عام 2021 حيث جمع أكثر من 5ر77 مليون دولار بمشاركة شركات كبرى مثل سيقويا كابيتال وجريلوك فينشر وإنوفيا كابيتال ونيتري فيتشرز فاند.

يذكر أن جوجل مازال يسيطر على سوق محركات البحث في العالم بحصة قدر90% من هذه السوق. يقول راماسوامي إن "نيفا يستطيع تحدي هذه السيادة من خلال توفير تجربة بحث وتصفح أفضل سترضي المستخدمين".