بدأ العد التنازلي لانطلاق معرض "موصياد اكسبو" التجاري بنسخته الـ 19 في إسطنبول، وسط قيام "جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية" (موصياد) بتحضيرات كبيرة لإقامة فعاليات غير مسبوقة.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الأحد، بأن رئيس "موصياد"، محمود أصملي، نظم مؤتمرا صحفيا في مقر الجمعية بإسطنبول، في إطار التعريف بالمعرض، حيث قال إن "/موصياد اكسبو/ سيشكل نقطة التقاء للوفود الصناعية والتجارية ورجال الأعمال القادمين من مختلف دول العالم".

وأشار إلى أن "هناك مشاركة كبيرة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستأخذ وفود أذربيجان وروسيا وقطر والسعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإيران والجزائر مكانها في المعرض الذي يعد مركزًا للتجارة العالمية".

وأوضح أن هناك أكثر من 60 وفد مبيعات سيزورون "موصياد اكسبو" بنسخته المرتقبة، مبينا أنهم يستهدفون تحقيق روابط تجارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال المعرض.

ووصف "موصياد اكسبو 2022" بأنه "قلب الدبلوماسية التجارية."

جدير بالذكر أن النسخة رقم 19 من معرض "موصياد اكسبو"، ستقام خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في مدينة "توياب إسطنبول" للمعارض.