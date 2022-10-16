أعلن نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر، أن النمسا ستفرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع الأسعار.

وقال كوجلر الذى ينتمى لحزب الخضر النمساوي لمحطة (أو 1) الإذاعية النمساوية: "سيكون هناك تقدم، وهذا شيء يمكنني المغامرة بالإعلان عنه في الوقت الراهن".

وذكر كوجلر أنه يرغب في طرح هذه السياسة بمزيد من التفصيل في بداية العام المقبل، ولكنها قد يتم تطبيقها بأثر رجعي أيضا لعام .2022

جدير بالذكر أن حزب الشعب النمساوي، الشريك الرئيسي في الائتلاف مع حزب الخضر، لديه تحفظات حتى الآن بشأن هذه القضية.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي إلزام شركات الطاقة بتقديم جزء من أرباحها إلى الدولة العضو المعنية.