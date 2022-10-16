أسامة أبو السعود

وجه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز ماجد الماجد الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على الثقة الغالية باختياره وزيرا في الحكومة الجديدة .

وقال الماجد في تصريح لـ"الأنباء" هو الأول فور صدور المرسوم الأميري "إن المنصب الوزاري هو تكليف وليس تشريفا، داعيا الله عز وجل أن يعينه على أداء مهام منصبه وأن يوفقه لما فيه خير الكويت وشعبها الكريم وقيادتها الحكيمة.