أسفرت حملة لقوة الإطفاء العام بحملة تفتيشية على عدد من القسائم والمحلات في منطقة الشويخ الصناعية، عن تحرير 120 إخطارا وإنذارا لغير الأماكن المستوفية لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.



هذا، وأشرف على الحملة نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد.



من جهة أخرى، ترأس نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله إبراهيم نيابة عن رئيس قوة الإطفاء العام وفد الكويت في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2022 الذي أقيم برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد شارك الوفد بحضور فعاليات النسخة السابعة من المعرض الدولي خلال الفترة من 10 إلى 12 الجاري بمشاركة جميع القطاعات الأمنية والعسكرية وعدد من الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.



وعلى هامش الزيارة قام اللواء محمد عبدالله بزيارة لأكاديمية أبوظبي للدفاع المدني للاطلاع على أحدث تقنيات مكافحة الحريق والإنقاذ والاطلاع على المناهج الدراسية والدورات التدريبية، مما يساهم في مد جسور التعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب لرفع كفاءة رجال الإطفاء لما فيه مصلحة العمل بالتعاون بين البلدين الشقيقين. هذا، ورافق اللواء محمد عبدالله إبراهيم الرائد د.علي قطيم عيد رئيس قسم المتابعة بمكتب نائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية.