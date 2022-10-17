سعود عبدالعزيز



واصل قطاع المرور تحت إشراف اللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور حملاتهم المرورية لتحقيق الضبط والربط ومتابعة الأوضاع المرورية وملاحقة المخالفين.



وأسفرت الحملات التي امتدت من 2 حتى 14 الجاري، عن تحرير 33917 مخالفة متنوعة وتمت إحالة 51 مخالفا ارتكبوا مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر، إلى نظارة المرور تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما جرى ضبط 68 حدثا بقيادة مركبات ذويهم من دون رخص سوق.



وبحسب الإحصائية الأسبوعية، تعامل رجال المرور مع 1233 حادث سير وإحالة 83 مركبة و20 دراجة إلى كراج الحجز.