مبارك التنيب



قضـــــت محكمـــة الاستئناف ببراءة 3 مواطنين مــن تعاطي الحشيش والمؤثــرات العقلية ضبطت بحوزتهم خلال تجولهم في منطقة الجابرية وإلغاء حكم الجنايات بحبسهم جميعا 4 سنوات وغرامة 1000 دينار.



وتتلخص القضية فيما شهد به ضابط الواقعة عند استيقافه مركبة لتسجيل مخالفة مرورية وشاهد المتهمين بحالة طبيعية ولم يجد مع قائد المركبة رخصة القيادة ودفتر المركبة وعدم حمله إثباتا، وبإنزاله من السيارة شاهد أسفل المقعد سيجارة ملفوفة بالحشيش وكيسا آخر به حشيش و3 علب خليط من المؤثرات العقلية.



وحضرت المحامية إيلاف الصالح عن أحد المتهمين أمام الاستئناف وترافعت شفاهة ببطلان القبض والتفتيش وعدم توافر إجراءات التفتيش الاحترازي وما تلاها من إجراءات لمخالفتها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعدم وجود أمر بالقبض وتفتيش المتهمين، مطالبة ببراءة موكلها من الاتهام المسند إليه.