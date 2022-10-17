محمد الجلاهمة



أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب بإحالة شاب كويتي «أرباب سوابق» مواليد 1987 إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة كوكتيل من الحبوب والمخدرات وأدوات حادة في الغالب تستخدم في قضايا سرقات.



وبحسب مصدر أمني فإن ثبوتا أمنيا في الحادية عشرة مساء بقيادة المقدم حمدان العجمي استوقفت مركبة مغيمة بالكامل لتحرير مخالفة وتبين ان قائد المركبة يشتبه في أنه بحالة غير طبيعية وعند الاستعلام عنه تبين ان لديه عدة قضايا مخدرات وتنفيذ احكام، ليتم الطلب منه النزول من المركبة، حيث تلعثم وكان غير قادر على الاعتناء بنفسه وكان يحمل حقيبة وعند محاولته لاستخراج اثباته تمت مشاهدة انبوبة زجاجية توجد بها فتحة يشتبه في أنها أدوات تعاط وعلبة حافظة أدوية وبها 7 حبات يشتبه في أنها مؤثرات عقلية و2.5 حبة روش اللون ابيض وحبة اللون وردي نوع روش يشتبه في أنها مؤثرات عقلية و8 أكياس شفافة اللون بداخلها مادة بيضاء اللون يشتبه في أنها مواد مخدرة و2 سيجارة ملفوفة يشتبه في أنها مواد مخدرة و4 إبر وانبوبة شفافة اللون بلاستيكية يوجد بداخلها مادة سائلة صفراء اللون وورق لف شفاف اللون وسلاح أبيض.



من جهة أخرى، أحبط رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد محاولة وافدين هندي وبنغالي ضخ 4 كيلوغرامات من مخدر الشبو وربع كيلو من مخدر الحشيش داخل السوق المحلي، وتمت احالة المتهمين الى نيابة المخدرات والخمور بتهم متعلقة بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأرفق في ملف الاحالة الى جانب المضبوطات عدد 3 ميزان حساس ومبالغ نقدية ضبطت بحوزة المتهمين.



وقال مصدر امني إن معلومات وردت عن حيازة وافد هندي لمادة الشبو وقيامه بعمل مصنع في منطقة القرين، حيث تم استدراجه لبيع كمية من المخدرات ليتم ضبطه، حيث اعترف على شريكه في منطقة حولي، ليتم ضبطه، واعترفا بحيازتهما لتلك المخدرات بقصد الاتجار.