قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

كان الغيص، قد قال إن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.



وأوضح الغيص في مقابلة خاصة سابقة مع "العربية"، أن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.

وشدد على أن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.