احتفل براك محمد البراك ومسلم محمد البراك وأبناء عبدالله حمد الخالد واخوانهم بزفاف ابنهم عبدالله خالد بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.