twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الخالد والبراك الاثنين 2022/10/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2363 A+ A- استمع أحمد السعدون يقدم التهانيعمار العجمي ود.عادل الدمخي يباركانسعود العصفور يهنئ مسلم البراك والمعرس عبدالله الخالدخالد الوافي ومحمد هايف يهنئانثابت المهنا ود.حسن جوهر ومهلهل المضف يباركون للمعرس عبدالله الخالد وبراك البراك ومسلم البراكعبدالله فهاد مهنئامبارك الدويلة وسالم نايف يهنئاند.عبدالكريم الكندري مباركاعبدالله الأنبعي مهنئاوليد الجري متوسطا مسلم البراك والمعرس عبدالله الخالدسيد حسين القلاف ود.جمعان الحربش يباركانسالم النملان مهنئامحمد عبدالقادر الجاسم مباركارياض العدساني ومسلم البراكبدر الجدعي وعدد من الحضور يهنئون المعرس عبدالله الخالد ومسلم البراكالمعرس عبدالله حمد الخالدخالد خميس وعبدالله بوشيبة والزميل حسين عبدالرحمن يقدمون التهانيسعود القفيدي وعبدالله الرومي يهنئان(قاسم باشا)عبدالهادي الريضة يهنئ مسلم البراكجاسم العون مهنئاد.نواف العبيسان يهنئ مسلم البراك والمعرس عبدالله الخالد وفواز البراكخالد شريدة والزميل دهيران أبا الخيل يباركانسالم القريني مباركاد.صالح المطيري مباركافهد الطاثوب ومحسن الدويخ يباركانخالد المطيري مباركاعبدالعزيز العريمان وعياد الحربي يهنئانبدر سحاب مهنئادعيج البرازي وفهاد سحاب يهنئان احتفل براك محمد البراك ومسلم محمد البراك وأبناء عبدالله حمد الخالد واخوانهم بزفاف ابنهم عبدالله خالد بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.