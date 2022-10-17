شارك بنك الخليج في فعاليات واجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 10 إلى 16 الجاري، بحضور عدد كبير من صانعي السياسات النقدية والمالية من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي، من مختلف دول العالم.



وعلى هامش الاجتماعات، حضر وفد بنك الخليج الذي ضم كلا من نائب الرئيس التنفيذي وليد خالد مندني، ونائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير، ونائبة مدير عام إدارة الخزينة لمياء كرم حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.



وتعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فرصة مهمة للتشاور والاستماع إلى آراء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنوك وشركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم، حول العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة، لاسيما تداعيات جائحة كورونا وارتفاع مستويات التضخم وغيرها من القضايا.



يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، تناقش قضايا متنوعة، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، ودور القطاع الخاص والحكومات والبنوك.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن البنك من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سلسة.



ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.

ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.