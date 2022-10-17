يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في تعزيز التوعية بالدور المطلوب من جانب العملاء في تحصين أنفسهم وحماية أصولهم وبياناتهم، خصوصا من مخاطر الاحتيال المالي عبر تطبيقات «التحكم عن بعد» في الأجهزة الذكية، حيث قام البنك مؤخرا بإطلاق سلسلة من النشرات والمواد الإعلامية التوعوية، حول بعض الإجراءات والممارسات التي يمكن اتباعها للحفاظ على سرية البيانات وأمنها، والتي قدمها مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB، باسل السويدان، كجزء من مشاركة البنك في الحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، تحت مظلة برنامجه المجتمعي لنشر الثقافة المالية.



وذكر السويدان أن مع ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عبر التطبيقات الرقمية مؤخرا، ظهرت أساليب متنوعة للاحتيال، حيث استغل قراصنة الانترنت الفرصة لتنظيم حملات النصب المالي والاحتيال الرقمي، التي وقع الكثير من المستخدمين ضحيتها في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه مع نمو التطبيقات الذكية أصبحت آلية القرصنة أسهل وأسرع مع ترويج البرامج الخبيثة والروابط المزيفة التي توهم المستخدم بخدمات مالية مربحة.



وفي هذا الصدد، اشار السويدان الى أنه على الرغم من حرص البنوك الشديد على تأمين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتزويدها بأحدث الأنظمة الأمنية والبرمجيات المعتمدة، إلا أنه يتوجب على العملاء تأمين عملياتهم وممارساتهم الرقمية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، لاسيما تطبيقات «التحكم عن بعد»، حيث استغل محتالو الانترنت وظائف هذه التطبيقات في استهداف ضحاياهم ودعوتهم لتحميلها في أجهزتهم الذكية من خلال الترويج لفرص استثمار أو الربح، أو تحديث البيانات، ما يتيح للمحتالين التحكم بالأجهزة الضحايا والاطلاع على كافة المعلومات الشخصية وتنفيذ سرقاتهم المالية.