أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن توقيع عقد تعاون مع شركة بيت الموارد الكويتي (كي آر إتش)، والتي أنشأت في الكويت في سنة 1991 وتمتلك خبرة كبيرة في مجال تقديم حلول الموارد البشرية والخدمات اللوجستية وإدارة المرافق، لتوفير متطلبات الطاقم الطبي من سكن ومواصلات وتوفير العمالة المطلوبة للمستشفيات من خارج الكويت، بالإضافة إلى استكمال كافة الإجراءات الحكومية ذات الصلة، حضر حفل التوقيع عدد من قيادات شركة الضمان الصحي وبيت الموارد الكويتي.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان، ثامر عرب: هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات التي نقوم بها لتشغيل منظومة ضمان، من خلال التعاون مع شركة لها خبرة واسعة في توفير الطاقم الطبي وتأمين سكن الطاقم التمريضي بمستشفيي ضمان في محافظتي الجهراء والأحمدي ومراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة في محافظات الكويت، بالإضافة إلى تأمين المواصلات لهم.



وأضاف: هذه الاتفاقية تعتبر واحدة من عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، إلى جانب اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها مع عدد من كبرى الشركات لتوفير ما يلزم لتشغيل المنظومة الصحية في مستشفيات ضمان، والتي ستخفف بدورها من الضغط على خدمات وزارة الصحة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للمستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم.



من جهته، قال محمد المعيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيت الموارد الكويتي (كي آر إتش): سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ضمان التي ستقدم خدماتها للمقيمين في الكويت من خلال شبكة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.



يذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أنجزت مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا، بالإضافة إلى أربعة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل كل طالبي الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة التي ستستفيد من خدماتها.