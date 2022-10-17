أعلن بنك وربة عن تعيين ليالي الفهد رئيسا لمجموعة العمليات في البنك، وذلك بعد حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي، مشيرا إلى أن تعيينها يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز قياداته التي تسهم في نمو وازدهار أعمال البنك، وتمكين الطاقات الوطنية.



ولفت «وربة» إلى أن تعيينها يعكس مبادراته ورؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية بالكفاءات، وفي مقدمتها المراكز القيادية.



وأوضح أن استقطاب القيادات الناجحة من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها بنك وربة.

وتتمتع الفهد الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بخبرة مصرفية متنوعة في مجال العمل المصرفي لمدة تتجاوز 26 عاما، حيث ابتدأت مسيرتها بأحد البنوك المحلية في إدارة العمليات ومن ثم التحقت بعدة بنوك محلية وتبوأت عدة مناصب التي كان آخرها نائب المدير العام لمجموعة العمليات المصرفية.



كما حصلت الفهد على العديد من الشهادات المهنية المعتمدة في قطاع الأعمال والقيادة من قبل معهد الدراسات المصرفية وبنك الكويت المركزي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.