السمع الانتقائي قد يكون «العلامة الأولى» لفقدان السمع الذي لا رجعة فيه



يشير مصطلح الاستماع الانتقائي إلى أن الشخص يبدو أنه يسمع فقط ما هو مهم بالنسبة له، ولكن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون «العلامة الأولى» لفقدان السمع الذي لا رجعة فيه.

والسمع الانتقائي هو مصطلح يستخدم غالبا في الدعابة من قبل الأصدقاء والعائلة، عندما يركز شخص ما انتباهه على بعض المعلومات دون أخرى أو مع مصدر معين مع الصوت دون اعتبار للضوضاء المحيطة.

ولكن هذه الحالة حقيقية في الواقع، وتستخدم لوصف عدم قدرة الأشخاص على الاستماع إلى شخص واحد في بيئة صاخبة.



ويعرف الاستماع الانتقائي بأنه أحد الأعراض المحتملة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد، ولكن وفقا لبيف كارتر، اخصائية السمع الأولى في Hearing Direct، فقد يكون علامة على فقدان السمع الطبيعي المرتبط بالعمر.

وقالت كارتر في حديث لصحيفة «إكسبريس» البريطانية: «إذا لاحظت أن قريبا أو صديقا لا يسمع دائما كل شيء أو يفوت تفاصيل المحادثات، فقد تكون هذه هي أول علامة على أنهم يعانون من ضعف السمع المرتبط بالعمر».



ويحدث هذا النوع من فقدان السمع بشكل طبيعي عندما تتضرر الألياف الصغيرة الشبيهة بالشعر في الأذن نتيجة التآكل والتلف الذي لا مفر منه على مر السنين.

وشرحت كارتر كيف يمكن أن يؤدي تلف هذه الشعيرات إلى فقدان أجزاء من كلام الناس: «في أعماق جهاز السمع، لدينا شعر صغير يفسر الموجات الصوتية عند دخولها الأذن وترسل رسائل إلى الدماغ. والشعر الذي يلتقط الترددات الأعلى هو الأكثر عرضة للتآكل والتمزق، لأنه أول من يلتقط الموجات الصوتية القادمة.

ويؤدي تلف هذه الشعيرات بمرور الوقت إلى عدم وضوح الكلام». وتابعت: «على الرغم من عدم وجود علاج لفقدان السمع المرتبط بالعمر، إذا تم تشخيصك بهذه الحالة، فسيعمل طبيبك معك على تحسين سمعك لضمان الحفاظ على نوعية حياة جيدة».



المصدر: «إكسبريس»