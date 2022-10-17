مفرح الشمري



ضمن عودة نشاط سينما مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، عرضت مجموعة من أهم الأفلام السينمائية الحاصلة على جوائز عالمية، ومنها الفيلم السينمائي الأجنبي «كازابلانكا»الذي عرض اول من أمس في سينما مبنى المؤتمرات التي تتسع لـ 417 مقعدا، كما تعد واحدة من أهم دور العرض السينمائية المتطورة والمزودة بأحدث الأنظمة الحديثة والتكنولوجيا من ناحية الجودة والصوت.



يذكر أن فيلم كازابلانكا (Casablanca) هو فيلم أكشن رومانسي إنتاج 1942، من إخراج مايكل كورتيز ومن بطولة همفري بوغارت ممثلا شخصية ريك بلين، وانغريد بيرغمان ممثلة شخصية إيلسا لوند، وسبق للفيلم الحصول على جائز اوسكار افضل فيلم عام 1944 وجائزتي اوسكار أفضل سيناريو وأفضل إخراج عام 1942، وتدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، لكن تم تصوير أحداثه في ولاية كاليفورنيا الأميركية.



من جانب آخر، من المقرر أن يتم في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء 18 الجاري عرض الفيلم السينمائي الأردني «بنات عبدالرحمن» بحضور مخرج الفيلم زيد أبو حمدان، والفيلم من بطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم باشا.



ومن مفاجآت الموسم الثقافي الجديد العرض الغنائي العالمي «أميرات ديزني»، والذي ستنطلق عروضه 19 الجاري ولمدة 4 أيام، ويتضمن العرض العالمي مشاهد من أفلام ديزني الساحرة والشهيرة مثل «علاء الدين» و«الجميلة والوحش» والأميرات الجميلات «بيل وياسمين وآنا»، وغناء حيا على المسرح تؤديه أربع نجمات مسارح برودواي والتلفزيون الأميركي آيشا جاكسون «آنا في فروزون» وآرييل جاكسوبس «الأميرة ياسمين في علاء الدين» وستيفاني لي «ماري بوبينز في ماري بوبينز»، ونجمة قناة ديزني بلس آناليز فان دير بول«بيل في عرض برودواي الجميلة والوحش»، وكذلك تشيلسي دانيالز في مسلسل «ذات سوريفن»، حيث يلتقين معا في عمل استعراضي غنائي تحت قيادة جاكوب بيتس وبمشاركة المغني آدم جوزيف.