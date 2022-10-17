إن التخطيط للتقاعد هو عملية متعددة الخطوات تتطور بمرور الوقت، إذا كنت تريد الحصول على تقاعد مريح وآمن وممتع، سيتعين عليك بناء مدخرات مالية تمول كل ذلك.

ويبدأ التخطيط للتقاعد بالتفكير في أهدافك التقاعدية والمدة التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف، وستحتاج، بعد ذلك، إلى إلقاء نظرة على أنواع حسابات التقاعد التي يمكن أن تساعدك في جمع الأموال لتمويل مستقبلك. وبينما تقوم بتوفير هذا المال، عليك استثماره كي تنمو حصيلة مدخراتك.

والجزء الأخير من التخطيط هو الضرائب؛ إذا كنت قد تلقيت خصومات ضريبية على مر السنين مقابل الأموال التي ساهمت بها في حسابات التقاعد الخاصة بك، فستنتظرك فاتورة ضريبية كبيرة عندما تبدأ في سحب هذه المدخرات، وهناك طرق لتقليل ضريبة التقاعد إلى أدنى حد بينما تقوم بالتوفير للمستقبل.

ونستعرض في هذا التقرير 5 خطوات، يجب على الجميع اتخاذها، بغض النظر عن أعمارهم، لبناء خطة تقاعد قوية.

1- افهم أفقك الزمني

- يعد عمرك الحالي وسن التقاعد المتوقع الأساس الأولي لاستراتيجية تقاعد فعالة، كلما طالت الفترة من اليوم حتى التقاعد، ارتفع مستوى المخاطرة الذي يمكن أن تتحمله محفظتك.

- إذا كنت شاباً وكان لديك 30 عاماً أو أكثر حتى التقاعد، فيمكنك تخصيص غالبية أصولك في استثمارات أكثر خطورة، مثل الأسهم.

- سيكون هناك تقلبات، لكن الأسهم تفوقت تاريخياً على أداء الأوراق المالية الأخرى، مثل السندات، على مدى فترات زمنية طويلة، الكلمة الرئيسية هنا هي "طويل"، أي أن التقاعد سيحدث بعد أكثر من 10 سنوات على الأقل.

- بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى عوائد تفوق التضخم حتى تتمكن من الحفاظ على قوتك الشرائية أثناء التقاعد.

- يقول كريس هاموند، وهو مستشار مالي: "نريد جميعاً أن تحقق أموالنا نمواً مركباً، غير أن التضخم يشبه النمو المركب المضاد"، حيث إنه يؤدي إلى تآكل قيمة أموالك، سيؤدي معدل التضخم يبدو صغيراً، مثل 3%، إلى تآكل قيمة مدخراتك بنسبة 50% على مدار 24 عاماً تقريباً.

- لا يبدو هذا المعدل كبيراً على أساس سنوي، ولكن إذا أعطيته الوقت الكافي، فسيكون لها تأثير كبير".

- بشكل عام، كلما تقدمت في العمر، يجب أن تركز محفظتك بشكل أكبر على الدخل والحفاظ على رأس المال.

- ويعني هذا تخصيص قدراً أكبر من أموالك للاستثمار في الأوراق المالية الأقل خطورة، مثل السندات، والتي لن تمنحك عوائد الأسهم، ولكنها ستكون أقل تقلباً وستوفر لك دخلاً يمكنك استخدامه للعيش خلال فترة تقاعدك.

- سيكون لديك أيضاً قلق أقل بشأن التضخم، لا يواجه الشخص المتقدم في العمر والذي يخطط للتقاعد في العام المقبل نفس المشكلات المتعلقة بارتفاع تكلفة المعيشة مثل الموظف الأصغر الذي دخل للتو إلى سوق العمل.

2- حدد احتياجات الإنفاق على التقاعد

- سيساعدك وجود توقعات واقعية حول عادات الإنفاق بعد التقاعد على تحديد حجم الأموال المطلوبة لمحفظة تقاعدك.

- يعتقد معظم الناس أنه بعد التقاعد، سيصل إنفاقهم السنوي من 70% إلى 80% فقط مما كانوا ينفقونه سابقاً.

- وغالباً ما يكون هذا الافتراض غير واقعي، خاصة إذا لم يتم سداد الرهن العقاري أو في حالة وجود نفقات طبية غير متوقعة.

- كما أن البالغين المتقاعدين يقضون أحياناً سنواتهم الأولى في التباهي بالسفر أو تحقيق أهداف أخرى في قائمة أهدافهم.

- يقول كيفن ميشيلز، وهو مخطط مالي ورئيس شركة "Medicus Wealth Planning" في درابر، يوتا: "أحد العوامل - إن لم يكن أكبرها - المؤثرة في طول عمر محفظة تقاعدك هو معدل السحب الخاص بك.

- ويتابع: "يعد الحصول على تقدير دقيق لما ستكون عليه نفقاتك في التقاعد أمراً مهماً للغاية لأنه سيؤثر على مقدار ما ستسحبه كل عام، والكيفية التي ستستثمر بها حسابك".

- بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى أموال أكثر مما تعتقد إذا كنت ترغب في شراء منزل أو تمويل تعليم أطفالك بعد التقاعد، ويجب أن تؤخذ هذه النفقات في الاعتبار في خطة التقاعد الشاملة.

3- احسب معدل عوائد الاستثمار بعد الضريبة

- بمجرد تحديد الأفق الزمني المتوقع ومتطلبات الإنفاق، يجب حساب معدل العائد الحقيقي بعد الضريبة لتقييم جدوى محفظة أموالك.

- إن توقع الحصول على عائد يزيد على 10% (قبل الضرائب) أمر غير واقعي عادة، حتى بالنسبة للاستثمار طويل الأجل.

- فمع تقدمك في العمر، ينخفض العائد، حيث تتكون محافظ التقاعد منخفضة المخاطر إلى حد كبير من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت منخفضة العائد.

- وعادةً ما يتم فرض ضرائب على عوائد الاستثمار بناءً على نوع حساب التقاعد الذي تملكه.

- لذلك، يجب حساب معدل العائد الفعلي بعد حساب الضريبة.

4- قيّم قدرتك على تحمل المخاطر مقابل أهداف الاستثمار

- سواء كنت أنت أو مدير مالي محترف هو المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، فإن تخصيص محفظة توازن بين مخاوف تجنب المخاطرة وأهداف العائدات هو أهم خطوة في التخطيط للتقاعد.

- ما مقدار المخاطرة التي أنت على استعداد لتحملها لتحقيق أهدافك؟ هل ينبغي تجنيب بعض الدخل في سندات الخزينة الخالية من المخاطر؟

- يقول كريج إسرايلسن، مدير محفظة أصول مالية: "يجب أن تتأكد من قدرتك على تحمل المخاطر المصاحبة لبعض الاستثمارات في محفظتك ومعرفة ما هو ضروري منها وما يمكن الاستغناء عنه، لا تكن شخصاً سريع التأثر بتذبذبات السوق اليومية".

- يقول جون فراي مستشار في شركة "كارنيجي انفستمنت كونسيل" "Carnegie Investment Counsel": "تمر الأسواق بدورات طويلة من الصعود والهبوط، إذا كنت تستثمر أموالاً لن تحتاجها لمدة 40 عاماً، يمكنك تحمل مشاهدة محفظتك المالية وهي ترتفع وتنخفض مع دورات السوق".

- ويتابع: عندما ينخفض السوق، اشتر - لا تبع.. أرفض الاستسلام للذعر.. إذا كان هناك خصم على القمصان نسبته 20%، فأنت تريد الشراء، أليس كذلك؟ لماذا لا تشتري الأسهم إذا كان سعرها منخفضًا بنسبة 20%؟

5- خطط لتقسيم تركتك

- يعد التخطيط للتصرف في الأملاك أو وجود خطة لتقسيم التركة خطوة رئيسية أخرى في خطة التقاعد الشاملة، ويتطلب كل جانب خبرة مهنيين مختلفين، مثل المحامين والمحاسبين، في هذا المجال المحدد.

- ويعد التأمين على الحياة أيضاً جزءًا مهمًا عند تخطيط للتركة ورسم خطة تقاعدك.. يضمن وجود خطة تركة واضحة، وتأمين على الحياة توزيع أصولك بالطريقة التي تختارها، وتجنيب أحبائك أي صعوبات مالية بعد وفاتك.

- وتساعد الخطة المحددة بعناية أيضاً في تجنب عملية إثبات صحة الوصية المكلفة والتي غالباً ما تكون طويلة.

- ويعد التخطيط الضريبي جزءاً مهماً آخر في عملية التخطيط للتركة، إذا كان الفرد يرغب في ترك الأصول لأفراد الأسرة أو مؤسسة خيرية، فيجب مقارنة الآثار الضريبية المترتبة على منحها أو توريثها عبر عملية تقسيم التركة.