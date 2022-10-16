أعرب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، عن الاستغراب من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مشيرا الى أن «هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا».

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»، إنه: «على الرغم من أن قرار مجموعة أوپيك بلس الذي اتخذ بالإجماع، بشأن حفض انتاج النفط، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا»!

وتابع متسائلا: «إيران كذلك عضو في أوپيك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضا؟».